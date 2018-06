Verdächtiger im Fall Susanna kommt in U-Haft

Anzeige

Wiesbaden (dpa) - Der Hauptverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna kommt in Untersuchungshaft. Das habe die Ermittlungsrichterin angeordnet, teilte die Polizei Westhessen auf Twitter mit. Der 20 Jahre alte Iraker Ali B. hatte zuvor stundenlang im Wiesbadener Polizeipräsidium ausgesagt. Ein Dolmetscher war hinzugezogen worden. Der Verdächtige werde nun in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, hieß es. Der Transport erfolge nach Beurteilung der Lage erneut mit einem Polizeihubschrauber. Der Iraker steht im dringenden Verdacht, die am Mittwoch in Wiesbaden tot gefundene Susanna F. vergewaltigt und getötet zu haben.