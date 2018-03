Verdi kündigt großflächige Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

Anzeige

Saarbrücken (dpa) - Kurz vor einer neuen Tarifrunde im öffentlichen Dienst müssen sich die Bürger wieder auf bundesweite Warnstreiks einstellen. Nach einer Osterpause seien Arbeitsniederlegungen besonders zwischen dem 9. und 13. April geplant, kündigte der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, in Saarbrücken an. er sprach von einer breiten und flächendeckenden Mobilisierung. Das schließe den Kita-Bereich ebenso ein wie die Abfallentsorgung und die Flughäfen ebenso wie die Krankenhäuser. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 15. April.