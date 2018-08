Vereinbarung zur Flüchtlingsrücknahme mit Griechenland steht

Berlin (dpa) - Deutschland hat sich mit Griechenland auf eine Vereinbarung zur Rücknahme von Asylbewerbern geeinigt, für die Athen zuständig ist. Der Abschluss stehe unmittelbar bevor, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Es fehle lediglich noch ein Briefwechsel. Auch das geplante Migrationsabkommen mit Italien sei weit fortgeschritten, beide Seiten seien weiter in Verhandlungen. Kanzlerin Angela Merkel hatte angekündigt, sich bei Bedarf auch selbst in die Gespräche mit der italienischen Regierung einzuschalten.