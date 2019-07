Verfolgungsjagd nach Hochzeitskorso - Auto beschlagnahmt

Essen (dpa) - Neue Eskalationsstufe: Als die Polizei in Essen einen mutmaßlichen Hochzeitskorso entdeckte, scherte einer der Wagen aus und raste davon. Der 27-jährige Fahrer lieferte sich mit Frau und Kind an Bord eine Verfolgungsjagd mit den Beamten. Am Ende beschlagnahmten die Polizisten Führerschein und Auto des Mannes. Wie die Polizei mitteilte, hatten Kollegen «mehrere geschmückte Fahrzeuge, die vermutlich zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten» entdeckt. Plötzlich sei einer der Wagen in den Gegenverkehr ausgeschert - die Polizei nahm dann die Verfolgung auf.