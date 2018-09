Verletzte und zahlreiche Festnahmen im Hambacher Forst

Kerpen (dpa) - Bei der Räumungsaktion im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei 34 Braunkohlegegner festgenommen. Neun von ihnen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei Aachen mit. Darüber hinaus ergingen 62 Platzverweise. Am frühen Morgen hatten sich Einsatzkräfte zu zwei in Tunneln verschanzten Aktivisten vorgearbeitet. Das Tunnelsystem hatte wegen Einsturzgefahr gesichert werden müssen. Die beiden Aktivisten gaben freiwillig auf. Ab 7.00 Uhr sollte die Räumung der Baumhäuser weitergehen.