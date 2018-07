Anzeige

Hockenheim (dpa) - Sebastian Vettel will heute seinen ersten Formel-1-Sieg auf dem Hockenheimring perfekt machen. Der viermalige Weltmeister nimmt in seinem Ferrari den vorerst letzten Großen Preis von Deutschland von der Pole Position in Angriff. Sein schärfster WM-Rivale Lewis Hamilton muss nach einem Defekt an seinem Mercedes in der Qualifikation aus dem hinteren Drittel starten. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas steht dafür neben Vettel in der ersten Reihe.