VW kündigt Preisvorteile fürs Verschrotten an

Wolfsburg (dpa) - Ab sofort will Volkswagen bundesweit alte Diesel mit den Abgasnormen Euro 1 bis 4 gegen Preisnachlässe nicht nur zurücknehmen, sondern auch verschrotten. Damit will der Autoriese drohende Fahrverbote verhindern. Zurückgenommen würden Modelle beliebiger Hersteller, der Kauf eines Neuwagens oder eines jungen Gebrauchtfahrzeugs werde im Gegenzug mit einem «Preisvorteil» unterstützt, teilte Volkswagen mit. Auto-Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sprach von einem «Konjunkturprogramm» - dies passe in die Zeit, Volkswagen versuche den Verkaufsrückgang aufzufangen.