Wahllokale für Türken in Deutschland öffnen

Köln (dpa) - In Deutschland lebende Türken können von heute an hierzulande ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei abgeben. In Deutschland sind gut 1,4 Millionen Menschen mit einem türkischen Pass wahlberechtigt. Die Wahllokale werden bis zum 19. Juni geöffnet sein, wie mehrere türkische Generalkonsulate mitteilten. In der Türkei selbst wird am 24. Juni gewählt. Präsident Recep Tayyip Erdogan möchte wiedergewählt werden. Jüngsten Umfragen zufolge gilt das bereits im ersten Wahlgang nicht als gesichert.