Waldbrände in Kalifornien - Hilfe in Washington beantragt

San Francisco (dpa) - Im Kampf gegen verheerende Waldbrände an der Westküste der USA hat der kalifornische Gouverneur aus Washington Hilfe erbeten. Nach einem Besuch in ausgebrannten Gebieten verlangte Gouverneur Brown, dass die Regierung von Präsident Trump für das Katastrophengebiet Gelder und Hilfsgüter bewilligen sollte. Seit Wochen kämpfen Tausende Feuerwehrleute gegen mehr als ein Dutzend große Brände an. Im Bezirk Mendocino County, nördlich von San Francisco, beispielsweise haben zwei Brände mittlerweile über 815 Quadratkilometer Fläche zerstört.