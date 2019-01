Warnstreik an drei Flughäfen trifft Zehntausende Reisende

Köln (dpa) - Ein Warnstreik an drei großen deutschen Airports hat zu Hunderten Flugausfällen geführt. Die meisten Sicherheitsleute an den Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart folgten dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung. Damit

untermauerten sie ihre Forderung nach einer deutlich besseren Bezahlung. Mehr als 600 Starts und Landungen fielen aus. Verdi zeigte sich zufrieden - die Beteiligung an der Arbeitsniederlegung sei sehr hoch gewesen. Verdi fordert für die 23 000 Flughafen-Kontrolleure eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde.