Warnstreik bei der Bahn: Zugverkehr in Mannheim massiv betroffen - Ganztägig noch Einschränkungen

Bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft EVG ihren Warnstreik nach mehreren Stunden beendet. Das sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Montag. Kunden müssen nach Bahnangaben aber noch den ganzen Tag mit Einschränkungen rechnen, vor allem im Fernverkehr. "Die Wucht des Streiks macht deutlich, wie groß die Verärgerung der Kollegen darüber ist, dass weiter kein abschlussfähiges Angebot vorliegt", sagte der Gewerkschaftssprecher. Sobald die Bahn schriftlich ein verbessertes Angebot vorlege, sei die EVG bereit, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen.

Von den Warnstreiks bei der Deutschen Bahn war der gesamte Mannheimer Hauptbahnhof am Montagmorgen betroffen. Ab 5 Uhr wurde das Stellwerk bestreikt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen mit. Die Züge konnten den Bahnhof dadurch nicht regulär passieren, weshalb es zu Ausfällen und Einschränkungen im gesamten Regionalverkehr kam.

Am Mannheimer Hauptbahnhof waren am Morgen Tausende Reisende betroffen. Menschen mit Koffern und Rucksäcken standen dicht gedrängt vor der großen Anzeigetafel in der Bahnhofshalle oder warteten in langen Schlangen vor den Informationsschaltern. Seit 9 Uhr fuhren wieder mehrere S-Bahnen, der Fernverkehr war dagegen weiter fast völlig lahmgelegt.

Die Anzeigetafel zeigte zahlreiche Verspätung von bis zu 300 Minuten - wenn der Zug nicht gleich ganz ausfiel. Am Montagmorgen leideten darunter besonders Berufspendler. Zum Beispiel Matthias Meier aus Oggersheim. Er wollte eigentlich den Zug nach Hamburg nehmen, doch er stand auf Gleis 3 und hielt Ausschau, vorbei rauschte aber nur ein langer Güterzug. „Etwas Hoffnung habe ich noch“, sagte er, „sonst versuche ich es eben später nochmal.“ Den Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hielt er zu diesem Zeitpunkt allerdings „für unverhältmäßig, da ja schon ein Angebot auf dem Tisch liegt.“

Der Bahnhof in Ludwigshafen wurde nicht direkt bestreikt, litt jedoch unter den Auswirkungen des Warnstreiks am Knotenpunkt Mannheim. Es habe wenig Fahrtmöglichkeiten gegeben, da die Züge nach und aus Mannheim ausfielen, berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Auch am Heidelberger Hauptbahnhof fuhren die Züge nicht regulär ein und aus. Viele Pendler nutzen den Öffentlichen Nahverkehr als Ausgleich. Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) stellte deshalb ein erhöhtes Fahrgastaufkommen in den Bussen und Straßenbahnen Heidelbergs fest, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. Viele Fahrten seien als "besetzt" gemeldet worden.

Der Warnstreik der EVG hat den Bahnverkehr im Südwesten stark getroffen. Der Fernverkehr war am frühen Montagmorgen deutschlandweit eingestellt worden. Regionale Schwerpunkte in Baden-Württemberg waren den Angaben zufolge der Großraum Mannheim und Karlsruhe. "In Karlsruhe kann es aufgrund des Streiks zu langen Verzögerungen bei der Bereitstellung von Zügen kommen", hatte ein Sprecher schon am frühen Morgen angekündigt. Besonders betroffen seien Strecken über den Bahn-Knotenpunkt Mannheim. Die Auswirkungen seien aber auch über die Landesgrenze hinaus zu spüren. "Viele Züge enden vorzeitig, da der Bahnverkehr in Bayern momentan komplett eingestellt ist."

Auch am Stuttgarter Bahnhof ging zeitweise nichts mehr. An den Anzeigetafeln waren zahlreiche ausfallende Züge oder etwa Verspätungen von 300 Minuten angekündigt. EVG-Mitglieder macht dort mit Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam. "Mehr für uns alle" stand darauf unter anderem geschrieben - verbunden mit der Forderung nach 7,5 Prozent mehr Geld.

Die EVG hatte zu dem bundesweiten Bahn-Warnstreik aufgerufen - wegen eines aus ihrer Sicht zu geringen Lohnangebots. Seit Montag 5.00 Uhr haben Arbeiter in ganz Deutschland ihre Tätigkeit niedergelegt. Der Warnstreik sollte bis 9.00 Uhr dauern. Nach Angaben der Bahn dürfte auch in den Stunden danach mit Störungen zu rechnen sein.

Grund für den Warnstreik war der Abbruch der Tarifgespräche mit dem Bahn-Management. Am Samstag waren die Parteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen.

Bahnreisende im Südwesten hatten zwar größtenteils im Vorfeld mitbekommen, dass es Warnstreiks geben sollte. Zahlreiche Reisende waren unter anderem in Stuttgart aber trotzdem an den Bahnhof gekommen - und bisweilen ratlos, wie sie nun an ihr Ziel kommen sollten. Vor den Info-Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Auch die S-Bahn in der Landeshauptstadt war stark betroffen. S-Bahnen fuhren der Bahn zufolge am Morgen nur noch sehr vereinzelt.

Die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt. Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis Dienstag gültig bleiben, wie die Bahn mitteilte. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.