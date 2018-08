Anzeige

Edinburgh (dpa) - Tina Punzel und Lou Massenberg haben EM-Gold im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Die 23 Jahre alte Dresdnerin und der erst 17-jährige Berliner kamen im Royal Commonwealth Pool in Edinburgh auf 313,50 Punkte. Silber ging an Ross Haslam und Grace Reid aus Großbritannien, Bronze sicherten sich die Ukrainer Viktorija Kesar und Stanislaw Oliferschyck. Im vergangenen Jahr hatten Punzel und Massenberg bei der EM in Kiew Bronze gewonnen.