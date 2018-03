Weinstein-Filmstudio rettet sich in die Insolvenz

Anzeige

New York (dpa) - Die taumelnde Weinstein Company rettet sich nach geplatzten Verkaufsgesprächen in die Insolvenz. Die Firma hat Geheimhaltungsvereinbarungen rund um ein mutmaßliches Fehlverhalten von Harvey Weinstein aufgehoben. Damit dürfte die Zahl der Anschuldigungen gegen Weinstein noch weiter steigen. Denn: Opfer und Zeugen möglicher sexueller Übergriffe des US-Filmproduzenten dürfen ihr Schweigen jetzt brechen. Das Schicksal der Weinstein Company hängt nun mit an einer texanischen Investmentfirma. Sie hat ein Einstiegsgebot für das insolvente Unternehmen abgegeben.