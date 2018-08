Anzeige

New York (dpa) - An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen einen Gang zurückgeschaltet. So gaben die Standardwerte etwas nach und die wichtigsten Technologie-Indizes schlossen kaum verändert. Im Fokus stand weiter der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dow Jones fiel um 0,18 Prozent auf 25 583,75 Punkte. Der Eurokurs lag zuletzt bei 1,1614 US-Dollar.