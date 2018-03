Wieder Päckchen mit Sprengstoff in Berlin entdeckt - Serientäter?

Anzeige

Berlin (dpa) - In Berlin ist erneut ein Päckchen mit Sprengstoff und einer Zündvorrichtung entdeckt worden. Laut Polizei hätten bei einer Explosion Menschen verletzt werden können. Spezialisten entschärften den kleinen Sprengsatz in Kreuzberg. Möglicherweise ist der Täter der gleiche wie bei dem im Dezember in Potsdam aufgetauchten Päckchen und einem ähnlichen Vorfall in Frankfurt (Oder). Die Polizei schließt das derzeit nicht aus. Ein vergleichbares Päckchen wurde auch im Januar in Berlin-Steglitz gefunden.