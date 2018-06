Anzeige

Moskau (dpa) - Innerhalb weniger Stunden sind die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Achtelfinale der Fußball-WM in Russland gescheitert. Zunächst verpasste Messi mit Vizeweltmeister Argentinien durch ein 3:4 gegen Frankreich den Einzug in das Viertelfinale, kurz darauf musste sich Ronaldo mit Europameister Portugal gegen Uruguay 1:2 geschlagen geben. Nächster Gegner Frankreichs ist am kommenden Freitag in Nischni Nowgorod Uruguay.