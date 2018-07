Zahl der Überschwemmungsopfer in Japan weiter gestiegen

Anzeige

Hiroshima (dpa) – Die Zahl der Todesopfer bei den heftigen Unwettern in Japan ist weiter gestiegen. Nach Medienberichten kamen im Westen des Landes mindestens 126 Menschen ums Leben. Die Überschwemmungen sind die schlimmste Naturkatastrophe in Japan seit dem verheerenden Erdbeben 2011. Die Einsatzkräfte setzten unterdessen die Suche nach Vermissten fort. Zwar haben die extremen Regenfälle in den meisten betroffenen Gebieten vor Tagen aufgehört, doch warnte die nationale Wetterbehörde vor der Gefahr weiterer Erdrutsche.