Zahl der Waldbrand-Toten in Griechenland steigt auf 91

Athen (dpa) - Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind mindestens 91 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 25 Menschen werden noch vermisst, teilte die griechische Feuerwehr mit. Mehrere Leichen seien noch nicht identifiziert, hieß es. Die Feuerwehr ging davon aus, dass dies noch mehrere Tage dauern werde. Erst dann werde auch Klarheit über das Schicksal aller Vermissten herrschen. Der Brand war am vergangenen Montag in der Region um die Hafenstadt Rafina östlich von Athen ausgebrochen. Die Justiz hat Ermittlungen eingeleitet.