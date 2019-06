Zwei «Eurofighter» abgestürzt - ein Pilot stirbt

Berlin (dpa) - Beim Absturz von zwei «Eurofightern» der Luftwaffe in Mecklenburg-Vorpommern ist einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Der zweite überlebte das Unglück und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Maschinen stießen bei Luftkampfübungen zusammen. Die Piloten konnten die Schleudersitz betätigen. Einen von ihnen entdeckten Rettungskräfte schnell in einer Baumkrone und bargen ihn. Vom zweiten fehlte zunächst jede Spur, später wurden in der Nähe des Absturzortes Leichenteile entdeckt. Die «Eurofighter» seien nicht bewaffnet gewesen, teilte die Luftwaffe mit.