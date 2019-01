Aichtal (dpa) - Bei einem Autounfall im Nebel auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg sind zwei Menschen gestorben. Außerdem seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Demnach sollen mehrere Fahrzeuge an dem Unfall bei Aichtal in der Silvesternacht beteiligt gewesen sein. Näheres teilte die Polizei noch nicht mit.