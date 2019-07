nfy-aufmacher-test

Schlägerei

An der Haltestelle fliegen Flaschen

In einer Straßenbahn der Linie 5 ist es zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass in der vorangegangenen Nacht gegen 0.30 Uhr zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit gerieten. An der Haltestelle ...