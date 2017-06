Lampertheim

Altersjubiläum

Erinnerungen an ein langes, bewegtes Leben

Erst ihren Lebensabend verbringt Susanne Sipahi, die am Freitag ihren 90. Geburtstag feiern konnte, im Seniorenheim in der Anne-Frank-Straße. Geboren wurde die Jubilarin in Rheingönheim. In dem Ludwigshafener Stadtteil ist sie ...