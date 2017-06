Fotostrecke

Stadt.Wand.Kunst: Streetart auf Mannheimer Fassaden

Das Projekt Stadt.Wand.Kunst bringt Farbe auf triste Hausfassaden. In Zusammenarbeit mit der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG, dem Heidelberger Sprühfarbenhersteller Montana Cans und dem Kulturamt will die Alte Feuerwache Mannheim damit in ein großes Open-Air-Museum verwandeln.