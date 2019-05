B 36 in Fahrtrichtung Mannheim wegen Fahrzeugbrand voll gesperrt

Schwetzingen/Mannheim.Wegen eines in Brand geratenen Fahrzeugs ist am Dienstagnachmittag die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt worden. Laut Angaben der Polizei wurde die Sperrung gegen 18.45 Uhr wieder aufgehoben. Wie die Beamten mitteilte, geriet das Auto gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Mannheim-Rheinau-Süd aus bislang ungeklärter Ursache im Motorbereich in Brand. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig verlassen, der Pkw brannte komplett aus. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, ereignete sich der Brand kurz vor dem Möbelhaus Höffner.

Wegen Lösch- und Bergungsarbeiten kam es bis zum Abend zu Verkehrsbehinderungen und Staus in beiden Richtungen. Die B 36 wurde vorübergehend voll gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. (dls/tbö)