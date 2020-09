Bei Bauarbeiten in der Ringstraße in Angelbachtal wurde am Sonntag gegen 17.30 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Es kommt nach Messungen der Feuerwehr zu Gasaustritt. Wie die Polizei mitteilte, wurden alle umliegenden Häuser evakuiert. Die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr dauern derzeit noch an. Verletzt wurde niemand.