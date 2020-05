Getöteter Säugling in Wiesloch: Vater war alleinerziehend

Wiesloch.Im Fall um den getöteten Säugling (Wir berichteten), der in einer Wohnung in Wiesloch gefunden wurde, haben Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Ermittlungsergebnisse veröffentlicht. Wie die Ermittlungsbehörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, soll die Tat ohne die Mitwirkung Dritter stattgefunden haben. Der Vater war bei Eintreffen der Polizei allein in der Wohnung. Der Beschuldigte und habe zuletzt mit dem Säugling allein gelebt. Die Mutter des Kindes hatte sich vor Wochen von dem Kindesvater getrennt und war aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Sie lebe nun in einer anderer Stadt. Über das Motiv des Beschuldigten liegen keine näheren Informationen vor.

Das zuständige Jugendamt unterstützte die Familie seit der Geburt des Kindes. Bislang hätte es keine Hinweise für ein gewalttätiges Verhalten des Beschuldigten gegeben. Dies wird auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Ein Anfangsverdacht wegen einer strafbaren Handlung eines Mitarbeiters des Amtes bestehe nicht. Dies ging aus der Erklärung hervor.

Die genaue Todesursache sei derzeit noch Teil der Ermittlungen. Auch der Todeszeitpunkt des Säuglings wird weiterhin untersucht. Die Staatsanwaltschaft geht laut Presseerklärung davon aus, dass das Kind einer massiven Gewalteinwirkungen durch den Beschuldigten ausgesetzt war. Die Ermittlungen sollen auch der Aufklärung dienen, inwieweit der Vater unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden haben soll. (pol/onja)