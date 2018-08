Sinsheim: Drohender Hauseinsturz sperrt Hauptstraße

Sinsheim.Aufregung am Mittwochabend in der Hauptstraße von Sinsheim. Nach Abbrucharbeiten an einem Haus droht nun das Nachbargebäude einzustürzen. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwoch berichtet, wurden bereits vergangene Woche gravierende Mängel an der Statik des angrenzenden Gebäudes festgestellt. Am Nachmittag nun musste die B39/Hauptstraße voll gesperrt werden. Wie Sinsheims Baudezernent Tobias Schutz mitteilt, bleibe diese Sperrung nun auf nicht absehbare Zeit bestehen.