20 000 Euro Brand-Schaden

Altlußheim.Sachschaden von rund 20 000 Euro ist am Montagmittag bei einem Feuer in der 1. Industriestraße entstanden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 12.11 Uhr alarmiert, weil ein Gabelstapler in der Lagerhalle eines Autorecycling-Unternehmens in Brand geraten war.

Offenbar war bei einem Reparaturversuch eine Hydraulikleitung des Gabelstaplers geplatzt und das ausgetretene Öl fing Feuer. Sowohl am Fahrzeug als auch am Gebäude, in dem alte Autos gelagert waren, beträgt der Schaden jeweils 10 000 Euro. Um 12.55 Uhr war der Brand durch die Feuerwehren aus Altlußheim und Neulußheim gelöscht. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.11.2020