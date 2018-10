3,3 Millionen Euro für neuen Kindergarten

Altlußheim.Es war eine Sondersitzung mit nur einem „echten“ Tagesordnungspunkt, zu der sich der Gemeinderat am Dienstag im Bürgerhaus eingefunden hatte. Und jeder freute sich über die außer der Reihe anberaumte Sitzung, ging es doch um den Neubau des katholischen Kindergartens neben der Rheinfrankenhalle.

Mit der Sitzung soll ein Zeichen gesetzt werden, erklärte Bürgermeister Uwe Grempels, dem es um die Beschleunigung des Verfahrens ging. Bis zur Novembersitzung habe er nicht mehr warten wollen, erklärte er den Sondertermin.

Auf der Tagesordnung stand einzig die Entscheidung über die Vergabe des Kindergartenneubaus. Bei dieser hatte die Gemeinde im Vorfeld einen unüblichen Weg eingeschlagen, merkte Grempels an. Statt den Bau des Kindergartens mit exakten Vorgaben auf den Weg zu bringen, habe die Verwaltung einzig die benötigten Räume benannt sowie deren notwendige Größe und dem Planer damit Raum gelassen, Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden.

Eine Hoffnung von Grempels erfüllte sich mit dieser Vorgehensweise nicht. Ein Neubau in Modulbauweise war bei den eingereichten Plänen nicht dabei. Ganz im Gegenteil: Der Plan, dem der Rat am Ende einhellig zustimmte, sieht ein Gebäude, errichtet in konventioneller Massivbauweise vor.

Vier Angebote eingegangen

Insgesamt waren vier Angebote eingegangen, die vom Ingenieurbüro Gulba anhand eines Katalogs bewertet wurden, Dabei spielte auch der Preis eine Rolle, aber nicht die alleinige, auch der Plan selbst und die Raumaufteilung gingen in die Wertung ein. Die Preisspanne bei den Entwürfen reichte von 3,3 bis zu 8,6 Millionen Euro und die Punktwertung von 3,8 bis 9,35 Punkten.

Sowohl was den Preis als auch die Bewertung betrifft, war der Entwurf der Firma I+E Generalbau der beste, betonte Grempels, der dem Rat vorschlug, sich der Vergabeempfehlung anzuschließen. Zumal die Dielheimer Firma in der Region bekannt sei.

Errichtet werden soll der achtgruppige Kindergarten südöstlich der Rheinfrankenhalle, auf dem Platz, der momentan noch zwei Kleinspielfeldern umfasst. Eines davon soll nordöstlich des Kindergartens neu errichtet, das andere durch ein Soccerfeld ersetzt werden. Der Zugang des Kindergartens soll über die südliche, der Halle und der angrenzenden Wohnbebauung zugewandten Seite erfolgen.

Das Raumprogramm

Neben den Technik- und Personalräumen soll der Neubau einen Küchentrakt im Erd- und Obergeschoss erhalten, im Erdgeschoss zudem einen großen Mehrzweckraum. Im Erd- und Obergeschoss sollen je vier Gruppenräume entstehen.

Jede Gruppe verfügt dabei über einen Gruppenraum (44 Quadratmeter), einen Nebenraum (32 Quadratmeter) und einen Schlafraum (23 Quadratmeter), so dass pro Gruppe rund 100 Quadratmeter vorgesehen sind. Hinzu kommt ein Außengelände, das sowohl vom Erd- als auch Obergeschoss aus erreichbar ist.

Er sei dankbar für die Sondersitzung, betonte Christoph Beil (SPD) in seiner Stellungnahme, zeige diese doch, dass der Rat sehr gut in der Zeit liege. Den Plan der Firma I+E bezeichnete er sowohl vom Konzept als auch vom Preis her als gut. Beil dankte der katholischen Kirchengemeinde dafür, dass sie den alten Kindergarten als Übergangslösung offenhält und wünschte sich einen zügigen Bauverlauf.

Friedbert Blaschke (Freie Wähler) zeigte sich überrascht, dass der beste und wirtschaftlichste Entwurf einer in Massivbauweise sei. Was auch Kay Schweikert (CDU) so sah, der von einem „guten Konzept und guten Gebäude“ sprach. Den Planern bescheinigte er eine gute Lösung gefunden zu haben und stimmte der Vergabe für den achtgruppigen Kindergarten auch in der Hoffnung zu, in Zukunft einen kleinen Puffer zu haben.

Vorausschauende Planung

Claudia Kohpeiß (Grüne) war gleichfalls erstaunt, wie schön ein solch großer Kindergarten geplant werden kann und bezeichnete die vorgesehene Größe als vorausschauend. Ihre Zustimmung fand auch, dass der Baumbestand erhalten bleibt und die Spielflächen verlagert oder neu errichtet werden.

Einstimmig sprach sich der Rat für die Vergabe des achtgruppigen Kindergartens an die Firma I+E zum Preis von 3,3 Millionen Euro aus.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018