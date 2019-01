6400 Euro für Hilfe

Altlußheim.Wie bereits bekannt, haben 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Jahr aktiv als Sternsinger mit dem Thema: „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ begonnen. Gemeinsam wurde das Thema „Behinderung“ in den Blick genommen. Die Kinder sammelten Einblicke in die Gebärdensprache und diskutierten über das Thema Behinderung.

Die Sternsingeraktion, in der Gemeinde als ökumenische Kinderkirche durchgeführt, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das im Verlauf der nächsten Monate mit einigen Veranstaltungen gefeiert werden soll.

Gut vorbereitet zogen die „Heiligen Drei Könige“ sieben Tage durch die Straßen der Gemeinde, um den Menschen den Segen zu bringen. Ohne den Einsatz der kleinen und großen Könige wäre eine solche Aktion nicht möglich gewesen. Es ist nicht selbstverständlich die freien Tage in den Dienst der Nächstenliebe zu investieren. Der Dank der Kirchengemeinde galt auch den Bürgern, die die Gruppen freundlich empfangen haben und mit ihrer Spende von 6432,58 Euro dazu beitragen, dass Kinder mit Behinderung Zugang zu Bildung erhalten und deren Familien gestärkt werden, ihren Kindern Bildung zu ermöglichen, damit diese ein eigenständiges Leben führen können, ohne ausgegrenzt zu werden.

Dank galt auch dem Vorbereitungsteam Laura Tagscherer, Elisa Brast, Larissa Oechsler und Siegfried Herbel, die seit November diese Aktion vorbereiteten.

Gottesdienst und Kino

Als Dankeschön gab es am Freitag in der Dreifaltigkeitskirche in Wiesloch einen Jugendgottesdienst mit anschließendem Kirchenkino. Dabei waren Kinder aus dem kompletten Dekanat eingeladen. Mit dem Film „Stella und der Stern des Orients“ landeten die Verantwortlichen des Dekanat Jugendbüros, Carolin Gottwald und Jugendseelsorger Tobias Streit, einen Volltreffer. Die Kinder saßen wie verzaubert in den Kirchenbänken.

Die nächste Kinderkirche findet im vierzehntägigem Rhythmus am Freitag, 1. Februar, von 16 bis 17 Uhr wie gewohnt im Emil-Frommel-Haus statt. Thema: „Fünf Männer und ein Baby“. Weitere Highlights zum 20. Jubiläum wie „Stockbrotgrillen“ und Ähnliches werden rechtzeitig bekannt gegeben. cjc

