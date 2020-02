76 415 Badegäste besuchen Freizeitanlage Blausee

Alt-/Neulußheim.Der Zweckverband Lussheim ist seit Ende 2018 schuldenfrei und daran hat sich im vergangenen Jahr nichts geändert, betonte Verbandsrechner Andreas Emmerich bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2019.

Der Zweckverband hat drei Standbeine, den von beiden Kommunen gemeinsam betriebenen Häckselplatz, die Abwasseranlagen mit ihren beiden Hebewerken und die Freizeitanlage Blausee, der natürlich die meiste Bedeutung zukommt. Abhängig vom Sommer, ob warm und badefreundlich oder kühl und verregnet, sind die Besucherzahlen und dementsprechend die Salden der Jahresrechnung.

Im vergangenen Jahr lag man bei den Besucherzahlen mit 76 415 etwas unter dem langjährigen Durchschnitt von 79 000 Besuchern pro Saison – ein Ergebnis, mit dem alle im Zweckverband zufrieden sein können. Zumal die Besucherzahl im Umkehrschluss Einnahmen von 216 800 Euro bedeutet. Rein rechnerisch, so Emmerich, bedeutet jeder Besucher 2,84 Euro in der Kasse.

Noch eine statistische Zahl: Der besucherstärkste Tag war einmal mehr ein Sonntag – am 30. Juni wurden rund 7300 Besucher gezählt. Was zum einen für die Beliebtheit der Freizeitanlage spricht, zum anderen die Großzügigkeit der Anlage unterstreicht, die Platz für bis zu 10 000 Besucher bietet, ohne dass dies sich fühlen müssen wie die Sardinen in der berühmte Büchse.

Natürlich ist der Zweckverband bestrebt, die Attraktivität der Anlage weiter auszubauen, beispielsweise mit vier neu angeschafften Handtrockner im vergangenen Jahr, die zum einen hygienischer sind, zum anderen den Papierverbrauch senken. Und durch die umsichtige Aufsicht von Roger Erb, dem Betriebsleiter der Anlage, sei auch die Zahl der Beschwerden weiterhin rückläufig. Abwasser und Häckselplatz spielen bei den Finanzen eine eher untergeordnete Rolle, größere Ausgaben fielen hier nicht an, sieht man von den Kosten für die Spülarbeiten in den Hebewerken ab, so dass sich der Gesamtzuschuss für den Zweckverband auf 122 000 für die beide Gemeinde beläuft.

Spülarbeiten bei den Hebewerken

Größere Ausgabenposten im vergangenen Jahr seien Spülarbeiten bei den Hebewerken, 4000 Euro, gewesen und die Baumkontrolle auf der Freizeitanlage Blausee, 14 000 Euro. Weitere 6000 Euros wurden für neue Stühle ausgegeben. Kurzum, so Emmerich, ein normales Jahr ohne besondere Vorkommnisse.

Manche Punkte, die bei der Sitzung im November angesprochen wurden, sind noch nicht umgesetzt, hielt Verbandsvorsitzender Uwe Grempels fest. Der Altlußheimer Bürgermeister verwies auf den frühen Zeitpunkt der Verbandssitzung, abgesprochene Arbeiten wie die Pflasterung auf dem Parkplatz, das neue Schiebetor oder die Herrichtung des Zeltplatzes würden im Frühjahr anstehen.

Auch bei dem von Andreas Sturm (Neulußheim) angesprochenen besseren Auftritt der Blausee-Anlage in den sozialen Medien sei man im Gespräch. Einen besseren Eindruck von den bis dahin umgesetzten Arbeiten werde die Verbandsversammlung bei der geplanten Begehung der Freizeitanlage im Mai erhalten, ist sich Grempels sicher, der die Verbandsversammlung nach der einstimmig angenommenen Jahresrechnung 2019 zügig, da es weder Bekanntgaben noch Anfragen gab, beenden konnte. aw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020