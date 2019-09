780 000 Euro für Brücken

Altlußheim/Hockenheim.Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen mit einer Millionensumme beim Erhalt und der Sanierung von Brücken. Davon profitiert auch die Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim: Rund 780 000 Euro fließen dieses Jahr in die Sanierung von Brücken in Hockenheim und Altlußheim, teilen die Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne) und Karl Klein (CDU) mit.

Die grün geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken, heißt es in der Mitteilung. „Wir wollen, dass unsere Brücken in einem Topzustand sind“, betont Manfred Kern. „Wenn wir heute zügig sanieren, vermeiden wir langfristige Sperrungen und kostspielige Ersatzbauten. So geht Nachhaltigkeit. Deshalb unterstützen wir unsere Kommunen dabei, ihre Brücken langfristig in gutem Zustand zu erhalten.“

Konkret fließen rund 600 000 Euro für die Überführung eines Geh- und Radwegs sowie die Überführung eines Hauptwirtschaftsweges über die B 39 nach Hockenheim. Die Gemeinde Altlußheim erhält einen Zuschuss von 180 000 Euro für die Ersatzneubauten der Brücke zum Blausee und der Brücke oberer Allmend. „Insgesamt kommt so eine Förderung von 780 000 Euro zusammen – ein toller Betrag“, sagt so MdL Kern.

„Das sind wichtige Investitionen in unsere Infrastruktur. Das Land ist Partner der Kommunen“, ergänzt sein CDU-Kollege Karl Klein. Die Gesamtinvestitionen in die Brückensanierung belaufen sich im laufenden Jahr auf rund 177 Millionen Euro, der Zuschuss des Landes beträgt rund 60 Millionen Euro. Damit können in Kürze 262 Anträge für Brückensanierungen von Landkreisen und Gemeinden genehmigt werden, schließt die Mitteilung. zg

