Über 100 000 Besucher und kein Badeunfall

Alt-/Neulußheim.Da wird sich Bürgermeister Gunther Hoffmann wohl eine neue Vokabel für die Einordnung der Blausee-Badesaison einfallen lassen müssen: 2015 sprach er von einem „bombastischen Sommer“, als knapp 92 000 Besucher gekommen waren. Im laufenden Betriebsjahr liegt die Gästezahl der Freizeiteinrichtung bereits über zehn Prozent höher, am Sonntag wurde die 100 000er-Marke geknackt. Kein Wunder, dass Betriebsleiter Roger Erb im Interview sehr zufrieden ist mit der Resonanz. An den Jahrhundertsommer 2003 kommt die Saison aber wohl nicht heran: Damals vermeldete Heini Nagel über 150 000 Badegäste.

Sie sind mit Ihrem Team sicher sehr im Stress bei diesem Traumwetter für Sonnen- und Badefreunde?

Roger Erb: Seit Einführung des neuen Kassensystems sind die rund 102 000 Besucher, die wir derzeit verzeichnen, tatsächlich ein Rekord. Und ein paar schöne Tage sind ja noch angekündigt, bevor es am Wochenende etwas abkühlen soll.

Der September könnte ja auch noch einige gute Besuchertage bringen?

Erb: Warten wir’s mal ab. Die Erfahrung zeigt, dass der Andrang nachlässt, wenn die Sommerferien zu Ende sind. Aber wir haben sehr davon profitiert, dass es in diesem Jahr keine Zwischentiefs gab, nach denen die Leute immer zwei, drei Tage brauchen, bis sie sich wieder an den See wagen. Wir hatten durchgängig hohe Nachfrage – da hat unsere Woche eben sieben starke Tage.

Hatten Sie einen solchen Ansturm am See, dass Sie zusätzliches Personal gebraucht haben?

Erb: Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt, so dass wir mit der üblichen Besetzung das Gästeaufkommen bewältigen konnten. Es gab keine Zwischenfälle, alles ging reibungslos ab.

Hat die Anlage unter der Dauerhitze und der intensiven Sonneneinstrahlung sehr gelitten?

Erb: Wir haben eine Beregnungsanlage vom Eingang bis nach hinten zum Turm der Badeaufsicht. Dort ist der Rasen grün, trotzdem ist der Boden darunter hart, da macht sich bemerkbar, dass es schon sehr ausgetrocknet ist.

Hatten Sie zwischenzeitig auch mit verlängerten Öffnungszeiten auf die Hitzeperiode reagiert?

Erb: Nein, wir hatten konstant bis 20 Uhr geöffnet, seit dieser Woche schließen wir um 19.30 Uhr, weil abends durch den tiefen Sonnenstand und die Schattenbildung die Badeaufsicht später nicht zu gewährleisten ist.

Außer dem Blausee-Triathlon gab es in dieser Saison keine Sonderveranstaltungen am See, richtig?

Erb: Ja, das ist richtig, für uns waren die Veranstaltungen immer ein Draufleg-Geschäft. Wir haben den örtlichen Vereinen angeboten, als Veranstalter etwa von Open-Air-Konzerten aufzutreten, aber auch Kosten und Risiko zu übernehmen, daran hat bislang keiner Interesse gezeigt.

Erfreulicherweise blieben aber auch negative Ereignisse aus, Sie hatten keine Badeunfälle?

Erb: Wir hatten schon Sommer, in denen Besucher einen Kreislaufkollaps wegen der intensiven Sonne erlitten und zusammengebrochen sind, aber in dieser Saison ist das nicht ein einziges Mal passiert – das war absolut klasse trotz der Temperaturen. Und dass jemand aus dem See gerettet werden musste, daran kann ich mich nicht erinnern. Natürlich kommt es vor, dass sich Besucher beim Volleyball oder anderen Spielen verletzen – wie an anderen Freizeitstätten auch.

Was war denn Ihr absoluter Top-Besuchertag in dieser Saison?

Erb: Wir haben am Sonntag, 5. August, 4894 zahlende Badegäste registriert. Kinder unter sieben Jahren sind frei und werden dabei nicht gezählt, also waren es sicher über 4900.

Und dieser große Ansturm ging nicht zulasten der Wasserqualität?

Erb: Der Wasserprüfer kommt alle 14 Tage, zuletzt am Dienstag. Der See hatte eine Temperatur von 25,2 Grad, und da er eigene Quellen hat und immer Frischwasser nachschießt, weist er Top-Werte auf.

