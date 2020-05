Abendmahl daheim feiern

Altlußheim.Das gemeinsame Singen unter dem Kirchturm und an anderen Plätzen im Ort findet am Samstag, 30. Mai, um 19.10 Uhr statt, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Gesungen werden das Badner Lied wie auch „Vergiss es nie“. Die Texte dazu gibt es auf der Homepage, sie liegen auch vor der evangelischen Kirche aus. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird um 10 Uhr über den Youtubekanal „EvKiAltlußheim“ der Gottesdienst mit Abendmahl gesendet.

Wer das Abendmahl zu Hause mitfeiern möchte, wird gebeten, ein Stück Brot sowie für jeden einen Becher mit einem Schluck Wein oder Saft zu richten. So können alle nicht nur übers Hören und im miteinander singen, sondern auch im miteinander Essen und Trinken verbunden sein durch Jesus Christus.

Die Gemeinde teilt mit, dass der Kirchengemeinderat beschlossen hat, dass weiterhin Gottesdienste über Youtube gefeiert werden. Präsenzgottesdienste werden zunächst nicht angeboten. Dies hängt mit der Freiheit zusammen, die der Kirchengemeinderat nutzt, um die Mitverantwortung für die Eindämmung von Covid-19 wahrzunehmen. Youtube-Gottesdienste und das Verteilen der Manuskripte, wie des Wochenbriefs und das Singen am Samstagabend hielten die Verbindung zu den Menschen. Über Formen eines Präsenzgottesdienstes zum Beispiel am Friedhof zum Gedenken der Verstorbenen werde nachgedacht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020