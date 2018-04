Anzeige

Region.Für alle Kinder zwischen elf und 14 Jahren bietet die Naturfreundejugend Baden in den Sommerferien eine zweiwöchige Kinderfreizeit vom 28. Juli bis 11. August unter dem Motto „Abenteuer“ an. Auf dem Programm stehen Paddeln, Klettern am Fels, Geländespiele, Lagerfeuer, Spieleabende und vieles mehr. Übernachtet wird in Zelten auf einem Campingplatz im Hunsrück direkt am Wasser. Es wird täglich frisch gekocht.

Teilnehmen können Kinder zwischen elf und 14 Jahren, der Preis beträgt für Mitglieder 459 Euro, für Nichtmitglieder 549 Euro. Bei Bedarf ist ein Antrag auf Zuschuss möglich. Bildungs- und Teilhabepakete können eingereicht werden.

In der Teilnahmegebühr sind An- und Abreise mit dem Zug ab Karlsruhe, Unterkunft in Zelten, Betreuung, Verpflegung, Versicherung und Programm enthalten. Anmeldung unter: Naturfreundejugend Baden; Alte Weingartener Straße 37, 76227 Karlsruhe, Telefon 0721/40 50 97, E-Mail an info@naturfreundejugend-baden.de. zg