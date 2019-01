Abschluss als Geschenk zu Weihnachten?

Reilingen.Baustellen sorgen gemeinhin für Unmut. Sie sind nicht nur laut und schmutzig, sondern erzeugen in der Regel auch über längere Zeit Verkehrsbehinderungen. Im Besonderen werden diejenigen in Mitleidenschaft gezogen, die ein Gebäude in unmittelbarer Nähe ihr Eigen nennen. Dass die Hockenheimer Straße saniert wird, ist bereits beschlossene Sache.

Um nun auch die Anwohner dieser wichtigen

...