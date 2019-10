Abschluss im Gutshof Wiesloch

Region.Der 64. Wieslocher Motorradfahrer-Gottesdienst findet zum Abschluss der Saison am Sonntag, 13. Oktober, 11 Uhr, im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums Wiesloch statt.

Nach den Themen „Wer wagt, gewinnt“ mit den Trialfahrern des MSC Schatthausen zu Saisonbeginn und „Übung macht die Meisterin“ im Juli in der Autobahnkirche Baden-Baden heißt es zum Saisonabschluss „Auf ein Neues“. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Imbiss und Live-Musik mit der Ortsteilcombo. Der Gottesdienst findet auch bei schlechtem Wetter (überdacht) statt.

Die Motorradgottesdienste im nächsten Jahr finden statt zur Saisoneröffnung am 10. Mai sowie zum Saisonabschluss am 11. Oktober wie gewohnt im Gutshof des PZN und am 19. Juli in der Autobahnkirche Baden-Baden. Die Bikerwallfahrt 2020 führt vom 20. bis 27. Juni via Kärnten nach Slowenien und dann via Dolomiten zurück. zg

Info: Weitere Hinweise unter www.motorradgottesdienste.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.10.2019