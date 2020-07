AGV Frohsinn sammelt Altpapier

Altlußheim.Der AGV Frohsinn, als einziger weltlicher Chor in der Gemeinde veranstaltet mehrmals im Jahr eine Altpapiersammlung. Die AVR stellt die Container zur Verfügung und die Sänger stehen bei der Anlieferung des Altpapiers durch die Bevölkerung bereit, wie der AGV Frohsinn mitteilt.

Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag, 11. Juli, statt. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr wird die Sammelaktion auf dem Messplatz durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es einige Regeln, die zu beachten sind. Vorherige Altpapieranlieferungen und Ablagerungen sind nicht möglich. Kartonagen sollten gefaltet abgeliefert werden. Styropor und Kunststoffe gehören in die grüne Tonne. Es gelten die Corona Sicherheits- und Hygienebestimmungen, das heißt, die Bürger, die das Altpapier bringen, bleiben im Auto sitzen und tragen Mund-Nase-Masken. Es gilt Einbahnverkehr, so fahren die Fahrzeuge auch einzeln an den Containern vor. Die Helfer des AGV laden den Kofferraum aus. Außerdem werden Helfer vor Ort sein, die die Ein- und Ausfahrt regeln. mh

