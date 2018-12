Alle sollen etwas Freude verspüren

Altlußheim.Nicht alle Menschen können sich auf den Start in das neue Jahr freuen. Viele Menschen haben kein Geld, sind ganz alleine, obdachlos oder stecken in einer Krise. Oft sind sie froh, wenn sie eine warme Mahlzeit haben oder eine Gelegenheit, sich mit einem anderen Menschen auszutauschen.

Kaplan Tobias Streit hat sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Am Sonntag, 6. Januar, findet um 10 Uhr in der katholischen Kirche, Tullastraße, der Festgottesdienst mit den Sternsingern statt, die dabei den Abschluss der Aktion feiern, bei der sie seit Mittwoch auf den Straßen der Gemeinde unterwegs sind. Ab 12 Uhr sind alle Bedürftigen zusätzlich zu einem Festessen in den Pfarrsaal neben der Kirche eingeladen.

„Ein Zeichen setzen“

„Jeder Mensch soll an den Festtagen Freude haben. Deshalb möchten wir ein Zeichen setzen. Kirche ist vor allem für die Armen und die Alleingelassenen da. Und es gibt viele Menschen, die schlichtweg kein Geld für die Festtage haben oder ganz alleine sind. Wenn jeder Einzelne mithilft, dann können wir zusammen auch etwas bewegen. Deshalb auch das Motto ,Gemeinsam statt einsam‘. Es wird ein toller Tag. Hoffentlich kommen viele“, so Kaplan Streit zuversichtlich.

Auch wenn die Festtage schon hinter einem liegen, ihr Glanz leuchtet nach und strahlt auch auf den Feiertag Heilige Drei Könige, der am Sonntag gefeiert wird, und an dem das besondere Ereignis stattfindet.

Viele wollen helfen

Das Essen wird von einem örtlichen Catering gekocht und es haben sich schon viele Menschen gemeldet, die entweder mithelfen möchten oder einfach dabei sein wollen. Oftmals haben die Menschen einen Hund dabei. Hunde sind treue Begleiter und manchmal der beste Freund von Menschen, die sich alleine fühlen. Auch für die Hunde wird an diesem Tag gesorgt sein.

Alles ist kostenfrei und Ziel soll es sein, dass sich alle Besucher an einen reich gedeckten Tisch setzen können, Gemeinschaft erleben und spüren, dass sie nicht allein auf der Welt sind.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 06205/2 55 30 71, hilfreich. Sollte niemand persönlich ans Telefon gehen, meldet sich der Anrufbeantworter. Bei der Anmeldungen sollte die Personenzahl genannt werden. Somit kann man sich quasi rund um die Uhr bis Donnerstag, 3. Januar, anmelden.

Alle Gäste, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Gottesdienst mit Mittagessen fahren wollen, steigen an der Haltstelle Rebstöckl in Altlußheim aus. Von Speyer und Heidelberg kommend nehmen sie die Linie 717. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.12.2018