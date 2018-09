Almklausi weiß, wie Niki Laudas Mutter heißt

Altlußheim.Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Nein, hier geht’s nicht um die Formel-1, sondern um Musik. Die richtige Antwort lautet nämlich keineswegs Elisabeth, sondern: „Mama Laudaaa, Mama Laudaaa!“, so sehen das zumindest Almklausi und seine Fans. Der Malle-Hit direkt aus dem Megapark wird am Wochenende auch in Altlußheim erklingen, wenn beim mittlerweile fünften Oktoberfest in der Rheinfrankenhalle die Maßkrüge überschäumen.

Almklausi heißt eigentlich Klaus Krehl-Meier und stammt aus dem schwäbischen Metzingen. Doch wer ein bayerisches Oktoberfest in Baden feiert, den stören solche Haarspaltereien nicht. Außerdem feiert das Oktoberfest ja seinen fünften Geburtstag, also: Zapfhähne auf und Boxen lauterdrehen. Bevor der Partysänger Almklausi die Bühne stürmt, übernehmen die „Midnight Ladies“ das Unterhaltungsprogramm am morgigen Samstag. Mit alten Gassenhauern und den neuesten Chartbreakern will die sechsköpfige Mädelstruppe ihr Publikum in ausgelassene Partystimmung versetzen. Auch mit Mickie Krause, Voxxxclub, Peter Wackel, DJ Ötzi, Jürgen Drews, Nicki, Axel Fischer, Markus Wolfahrt und den Geschwistern Hofmann haben sie sich bereits eine Bühne geteilt. Passenderweise kommen Tanja, Nadine, Tina, Katy, Heike und Lisa sogar aus Leiblfing in Bayern. Los geht’s morgen um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Das Altlußheimer Oktoberfest wäre jedoch nicht das Oktoberfest, ginge es nur einen Tag. Bereits am heutigen Freitag heißt es: Lederhose aus dem Schrank holen und Dirndl bügeln. Ab 20 Uhr beginnt die Party mit DJ Lollo (Einlass 19 Uhr) und wird ihren krönenden Abschluss mit „Radspitz“ finden. Die beliebte Partyband aus Weißenbrunn ist den meisten vom Ketscher Backfischfest bekannt, aber auch in Altlußheim sind die Stimmungskanonen keine Unbekannten.

Karten bis kurz vor knapp

Trotz des nahenden Termins gibt’s es noch für beide Veranstaltungen Eintrittskarten, wie Veranstalter Sascha Veth versichert: „Ausverkauft gibt’s bei mir nicht!“

Online können die Tickets jeweils bis Einlassbeginn erworben werden, also heute bis 18 Uhr und morgen, Samstag, bis 17 Uhr. An beiden Tagen wird es außerdem eine Abendkasse geben, so der Veranstalter. sb

Info: Karten gibt’s unter www.veth-events.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018