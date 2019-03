Als drei Bollen Eis 30 Pfennige kosteten

Altlußheim.Auf eindrucksvolle Weise zeigte Franz Kain im Emil-Frommel-Haus, dass er nicht nur ein hervorragender Mundartkabarettist ist, sondern auch Meister der Improvisation. So hat der Weinheimer am Samstag keine Gelegenheit ausgelassen, Herausforderungen auf der Bühne und schräge Situationen spontan in sein Programm „Baby-Boom-Bu“ mit einzubinden. Aber von Anfang an . . .

Franz Kain gastierte auf Einladung der Freien Wähler im gut besuchten Emil-Frommel-Haus. „Ich bin froh, dass ich bei den Freien Wählern bin“, sagte er eingangs. „Zu keiner anderen Partei wäre ich gegangen.“ Denn beispielsweise ein Ersatz-Jesus (mit Anspielung auf Anton Hofreiter) oder ein schlechter Verkehrsminister würden ihn zu sehr abschrecken. Was Kain zunächst auch etwas verunsicherte, war der Türrahmen, der mitten auf der Bühne platziert, bei der Vorbereitung nicht mehr zu entfernen und Zeuge einer bevorstehenden Theateraufführung war. „So was habe ich auch noch nicht erlebt!“, scherzte der Kabarettist. „Ich bin hier mit meinem Programm ,Kain fällt aus dem Rahmen‘.“

Von der Gegenwart mit Türrahmen auf der Bühne sprang Kain in die Vergangenheit ins Jahr 1964. Das erfolgreichste Jahr für die Beatles - und seine Eltern. Denn als „Oaner vun de Meischde“ kam er im geburtenreichsten Jahrgang zur Welt. „Wir haben die Kindergärten geflutet, die Klassenzimmer und die Straßen mit unseren Baby-Boomer-Bikes, den Bonanza-Rädern.“

Zeit reicht nur noch für 1,5 Kinder

Früher, als alles noch etwas anders war, der Kindergarten 25 Mark kostete, die Erzieherin noch Kindergärtnerin und „Tante“ hieß und im Kindergarten-Heft stand: Die Kinder müssen angemessen gekleidet, gewaschen und gekämmt in den Kindergarten kommen und ein Kind mit Ungezieferbefall muss so lange vom Kindergarten ferngehalten werden, bis die Säuberung erfolgreich durchgeführt wurde. Während heute die Erzieherin so heißt, weil sie den Job der Eltern übernehmen muss, eher das Auto das liebste Kind ist und bei durchschnittlich 1,5 Kindern davon auszugehen ist, dass die Leute nicht mal mehr genug Zeit haben, um zwei ganze Kinder zu machen.

Franz Kain schaffte es an diesem Abend auf grandiose Art und Weise das Publikum zum Lachen, zum Schwelgen in der Vergangenheit und zum Nachdenken anzuregen. Dass die Zuschauer begeistert von dem Weinheimer waren, ließ sich am begeisterten Lachen und Klatschen ablesen. Und mit Erlebnissen aus seiner eigenen Jugend nahm Kain die Anwesenden mit auf eine Vergangenheitsreise. Als er davon berichtete, wie er seinen Jugendflammen immer eine Eismuschel mit drei „Bolle“ Eis für 30 Pfennige ausgegeben hat, es für ihn aber nur ein einzig wahres Eis gab, wussten viele direkt Bescheid: Er redet vom „Braunen Bär“.

Nachdenklich stimmte er, als er das Leben mit dem Papiermetermaß im Bauhaus verglich. 100 Zentimeter für 100 Jahre Lebenserwartung, allerdings muss man schon 21 Zentimeter abreißen, weil man im Durchschnitt nur 79 Jahre alt wird. Und wenn die Baby-Boomer dann auch noch das Stück abreißen, das sie schon hinter sich haben, bleibt nicht mehr allzu viel Papier übrig. Und mit dem Stück Papier in der Hand stellte Kain sich die Frage: „Muss ich da überhaupt noch renovieren? Brauche ich da überhaupt noch eine neue Küche?“

Rent-a-Kain

Das Problem, dass alle immer älter werden, Deutschland zum Jurassic Park wird und bald jeder einen eigenen Rentner zu finanzieren hat, schilderte er bildlich anhand vom flaschensammelnden Rentner, der vor einem nicht funktionierenden Flaschenautomat steht und einem Rent-a-Kain der „Kabarett am Kamin“ zur Aufbesserung einer Mini-Rente anbieten muss.

Eine Situation brachte den Profi an diesem Abend dann doch aus der Fassung: In der ersten Reihe klingelte ein Wecker, Kain fragte, was denn jetzt mit ihm los sei. Und erhielt die Antwort: „Es ist Zeit für die Medikamente.“

Nachdem sich das Gelächter im Raum gelegt hatte, meinte Kain, nun müsste er sich erst einmal sammeln – schließlich war er kurz vorher beim Thema Krematorium, Verbrennen und Tod angelangt. In dieses fand er dann souverän wieder zurück, als er erläuterte, dass er verbrannt und auf dem Aldi-Parkplatz verstreut werden möchte. Schließlich bekäme man hier montags und donnerstags besonders viel Besuch.

Den Abend schloss er mit einer chinesischen Weisheit: „Sei im Fluss des Lebens nicht der Stein, sondern das Wasser!“ oder, auf kurpfälzisch: „Lafe losse!“ aro

