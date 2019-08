Alte Fahrräder werden versteigert

Altlußheim.Drahtesel kommen wieder unter den Hammer: Am Donnerstag, 29. August, findet eine Versteigerung von Fundfahrrädern statt. Von 17 bis 18 Uhr werden im Bauhof der Gemeinde, Robert-Bosch-Straße 15, Räder an die Höchstbietenden gegen Barzahlung veräußert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gestartet wird mit einem Mindestgebot von 10 Euro – je nach Zustand und Qualität des jeweiligen Fahrrads. Versteigert werden ausschließlich Fahrräder, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Wer sich vorab ein Bild von den Rädern machen möchte, kann diese ab 16.30 Uhr im Bauhof begutachten. zg

