Alte Handys für den Nabu

Altlußheim.Auf die Frage, warum sie die drei Kisten mit Tablets und Handys gepackt haben, geben die Fünftklässler der Markus-Schule sofort Antwort. „Damit man sie wiederverwenden kann. Die werden nämlich recycelt und der Regenwald kann geschützt werden“, meint Noa und Lina ergänzt: „Kostbare Metalle werden im Regenwald abgebaut, dabei sterben Menschen“.

Die Schüler haben mit ihrem Geografielehrer Daniel Ehmer eine Urwald-Ausstellung vorbereitet. Hierfür sammelten sie viele Informationen über den tropischen Regenwald. Sie fanden heraus, dass in dieser Region seltene Erze und Erden vorkommen und diese auf Kosten der dort lebenden Menschen und Tiere gefördert werden. So recherchierten sie, dass in den Tropenwäldern zwei Drittel aller bekannten Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind. Durch die Rodungen verlieren sie ihren Lebensraum und sind dadurch vom Aussterben bedroht.

35 Fußballfelder abgebrannt

Lucy beschäftigte besonders die Abholzung des Regenwaldes. „Mehr als 35 Fußballfelder pro Minute werden im Dschungel abgebrannt“. Diese Zahl hat 2019 die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen bekannt gegeben.

Die Betroffenheit der Kinder mündete in die Frage, was sie denn tun können, um den Menschen und Tieren zu helfen. Da lag es nahe, ein Projekt zu suchen, das diesen Gedanken unterstützt. Jonas erklärt: „Wir bringen die Handys zum Nabu und dort werden die Geräte repariert oder die Metalle herausgenommen und wiederverwendet, indem sie in neue Handys gebaut werden.“ Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) arbeitet beim Thema Umweltschutz mit der Telefónica Deutschland Group zusammen. Der Erlös des Verkaufs der recycelten Handys der Kinder fließt in den Insektenschutzfond des Nabu. Die Schüler freuten sich, dass nun so viele Geräte gepackt und weggebracht werden konnten und waren stolz darauf, einen kleinen Teil zur Rettung des Regenwaldes geleistet zu haben. Sie überlegen sich nach dieser Aktion, ob sie wirklich so häufig ein neues Handy brauchen.

An de, Projektaufruf haben sich auch die Eltern der Markus-Grundschule beteiligte, die per Newsletter auf die Sammlung hingewiesen wurden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020