Alte Musik erklingt in neuen Harmonien

Hockenheim/Altlußheim.Der Hockenheimer Madrigalchor zeigte beim Adventskonzert seine ganze Pracht und Fülle. In der Evangelischen Kirche in Altlußheim war kaum ein Platz frei, als sich das Stimmengewirr langsam legte, um geordneter Vokalmusik Platz zu machen. Ganz hinten im Kirchenschiff erklangen die ersten Töne von Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“. Singend setzte sich der Chor in einer langsamen

...