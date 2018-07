Anzeige

Altlußheim.Erneut fand das Zeltlager des TV Altlußheim gemeinsam mit dem SSV Blau-Weiss Gersdorf statt. Da im vergangenen Jahr Altlußheim Gastgeber war, wurde dieses Mal in der Partnergemeinde Gersdorf gezeltet.

Freitagsmorgen starteten zwei Kleinbusse und zwei Pkw mit insgesamt 14 Kindern und 11 Übungsleitern in Richtung Gersdorf. Gegen Abend kamen alle wohlbehalten auf dem Gelände des Sommerbades an. Dort wurden sogleich bei windigem und regnerischem Wetter die Zelte aufgebaut und anschließend stärkten sich alle mit einer heißen Gulaschsuppe am Lagerfeuer.

Danach wurden alle Teilnehmer, in etwa ebenso viele Gersdorfer wie Altlußheimer, vom neuen Bürgermeister und ehemaligem Vereinsvorsitzenden des SSV Blau-Weiss Gersdorf, Erik Seidel, und der neuen Vorsitzenden Angela Rada freundlich aufgenommen und offiziell begrüßt. Darauf überreichten die Altlußheimer das Gastgeschenk: eine Collage mit Gruppenbildern von den vergangenen drei Zeltlagern auf einer Leinwand und Süßigkeiten für die Kinder. Nun nutzten einige Kinder die Gelegenheit, sich am angrenzenden Spielplatz auszutoben, während andere mit den Übungsleitern den Abend am Lagerfeuer ausklingen ließen.