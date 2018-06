Anzeige

Wasserfahrzeuge gebaut

Die Schüler der Klasse 1b stellten am ersten Projekttag zu ihrem Projektthema Wasser die Gegenstände vor, die sie passend dazu mitgebracht hatten. Tauchreifen, Gummihaifische, Quietscheenten oder Badenixen schmückten dabei den Raum. Mit Unterstützung von Margot Markmann und Michael Fuchs bauten die Schüler in der Forscherwerkstatt Wasserfahrzeuge, die sie auf ihre Schwimmtauglichkeit im Planschbecken testeten. Außerdem machten sie Versuche zum Schwimmen und Sinken. Dazu stellten sie Vermutungen auf, die sie überprüften. Am letzten Tag versuchten die Schüler zu ergründen, warum ein Ozeandampfer schwimmt.

Die Klassenstufen 2 bis 4 bearbeiteten jeweils parallel ein gemeinsames Thema: Beide Klassen der Klassenstufe 2 begannen in der Projektwoche, in der Lektüre „Spaß im Zirkus Tamtini“ zu lesen. Sie bastelten dazu begeistert ein Schachteltheater.

Dabei bezogen sie unter anderem detailgetreu manche Kulissen mit Stoff und sangen ein Zirkuslied, das sie rhythmisch begleiteten. Als krönendes Highlight zeigten sie anderen Klassen am Freitag eine kleine Zirkusaufführung. Dabei führten sie eine Menschenpyramide vor und wagten Kunststücke mit Firesticks.

Die Klassen 3 a und b erwarben ihren Ernährungsführerschein. Neben der Zubereitung von leckerem Fruchtquark standen theoretische Grundkenntnisse über unsere Nahrung auf dem Programm. Als Abschluss schufen die Drittklässler lustige Gemüsegesichter. Die Zutaten wurden vom Biolandhof Merz in Neulußheim gespendet.

Die Klassen 4 a und b bereiteten die Dekoration und die Bilder für das Abschlussprogramm ihrer Abschlussfeier am 20. Juli vor. Es wurden zwei Lieder mit Bewegungen und Orff-Begleitung einstudiert. Jeder Schüler fertigte außerdem ein Abschlussbild seiner Klasse mit Fingerabdrucktechnik. Zum Abschluss wurden in der Forscherwerkstatt mit Hilfe von Margot Markmann und Michael Fuchs Regenmacher hergestellt. Die 4 a bedruckte T-Shirts mit Variationen zum Schullogo.

Die Projektwoche hat allen sehr viel Spaß gemacht. Die Schule dankte allen Eltern und Landfrauen, die sie tatkräftig unterstützt haben. zg

