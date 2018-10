Am sozialen Treffpunkt fehlt ein Dach

"Hier stand sie", deuten Willi Kief (l.) und Nikolaus Streck auf die Stelle unter den Douglasien, wo einst die Waldhütte stand, die im rechten Bild oben (aus dem Jahr 1995) zu sehen ist. Die Hütte war ein beliebter Treffpunkt für Senioren, die in den Wintermonaten sogar einen Christbaum dort aufgestellt haben. In so mancher Radfahrkarte ist der Standort der Hütte im Hubwald noch einge-zeichnet. Heute treffen sich die Senioren in der mit ausrangierten Bänken des Neulußheimer Friedhofs errichteten Sitzecke im direkt angrenzenden Staatswald an der Steinernen Brücke. Einen Unterstand bei Regen gibt es nicht.

© Schäfer/Privat