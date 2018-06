Anzeige

„Die ,Powerkidz‘ des Musikvereins bekommen eine Sonderwertung“, freute sich Ueltzhöffer über die Teilnahme der Jugendlichen, die 247 Holz erspielten. Im Einzelspiel der Dorfmeisterschaft der Damen: Inge Kainz (89 Holz), Josefine Dizak (86), Ulla Steinle-Braun (80). Bei den Herren zog Erwin Braun mit 176 Holz an Alexander Culaj (95) und Thomas Kirchgäßner (91) vorbei. Vereinsmeister der Herren wurde Richard Schmitt mit 589 Holz vor Gerhard Herm (556) und Mario Stephan (556).

Die Damen, die ihre Vereinsmeisterschaft noch ausspielen, werden direkt nach den Begegnungen am kommenden Samstag geehrt, kündigte Ueltzhöffer an. Nach einem bereits gut besuchten Samstag rund um den Grill beim Kegelverein lockte Krustenbraten am Sonntag, den übrigens der Vereinschef selbst portionierte und austeilte, an den Rand des Sportgeländes. zesa

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 04.06.2018