Andacht findet ohne den Chor statt

Altlußheim.Die Corona-Situation verlangt seit einiger Zeit sehr viel von uns allen ab. Besonders jetzt in der sehr kritischen Zeit machen sich die Vereine sehr viele Gedanken über die weitere Vorgehensweise innerhalb des Vereins. Kein Vereinsvorstand will die Gesundheit seiner Mitglieder durch unbedachte Veranstaltungen riskieren. Auch der Vorstand des AGV Frohsinn hat Maßnahmen zum Schutz seiner Mitglieder getroffen.

So findet die Mitte Januar vorgesehene Jahreshauptversammlung des Gesangvereins erst dann statt, wenn kein Risiko mehr eingegangen wird. Der Verein wird die Mitglieder über einen neuen Termin rechtzeitig informieren, wann immer der auch sein wird. Auch findet am diesjährigen Weihnachtsfest die kleine stimmungsvolle Andacht auf dem Friedhof an Heiligabend ohne die Sängerinnen und Sänger statt. Dem Chor ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass diese liebgewordene Tradition in den kommenden Jahren fortgesetzt wird.

Die Papiersammlungen finden im kommenden Jahr wieder statt. Der nächste Termin ist für Samstag, 9. Januar, wie immer auf dem Messplatz vorgesehen. mh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020