Angelkarten bestellen

Altlußheim.Der Angelsportverein (ASV) lud seine Mitglieder zur Ehrung der Vereins-, Senioren- und Jugendmeister ins Hotel Blautannen ein. 64 Mitglieder und deren Angehörige waren anwesend, wie es in der Pressemitteilung heißt. Bei der Meisterschaftsfeier sorgten die beliebten Schätzspiele, das Fischbingo und die Tombola für Freude.

Am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr können in der Silzhütte die Angelkarten für 2020 bestellt und bezahlt werden. Zusätzlich findet das Glühweinangeln an der Silz statt. Im Anschluss treffen sich alle Helfer des Fischerfestes zum Helferfest (ab 17 Uhr), bei dem es als Dankeschön Essen und Getränke geben wird, heißt es abschließend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.12.2019